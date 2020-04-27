السعودية تسجّل 1289 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم واحد

2020/04/27 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.وذكرت الوزارة في بيان، ان “حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 18811، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 144 بزيادة 5 حالات جديدة”.وأضافت أن “عدد المتعافين في البلاد بلغ 2531، بزيادة 174 شخصا خلال اليوم الماضي”.ولا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر […]

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