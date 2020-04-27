أول بلد في العالم ينتصر على كورونا

2020/04/27 | 17:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، أن بلادها تمكنت من وقف تفشي فيروس كورونا الجديد في المجتمع بشكل واسع النطاق.وأوضحت أرديرن أن “نيوزيلندا أوقفت التفشي واسع النطاق وغير المحدد لوباء كوفيد-19 في المجتمع”، مشيرة إلى أن بلادها “تجنبت الأسوأ” في الوباء، وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة فيروس كورونا الجديد.وقالت: “لا […]

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