كريم النوري : لاعبو السياسة لا يخجلون

2020/04/27 | 17:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السياسي المستقل كريم النوري على مجريات العملية السياسية.وقال النوري في تغريدة على تويتر، ان اي رياضي محترف عندما يهبط مستواه وتضعف قدراته ويفقد مهاراته وتقل إنجازاته يعتزل بكل شرف ليحافظ على سمعته وشعبيته ليغادر الملاعب مودعًا بدموع جماهيره … Readmore

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