المالية النيابية تكشف تفاصيل جديدة بشأن “تخفيض الرواتب”

2020/04/27 | 17:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….استبعدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين، مؤكدة عدم ورود توجيه منالحكومة بهذا الشأن.وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في حديث صحفي ، إن “اللجنة المالية وضعت معاييراً الهدف منهاتحقيق العدالة في توزيع الثروات على أن يقلل الفرق بين الراتب الأعلى والراتب الأدنى، فضلاً عن تخفيضالمخصصات“.وأضاف أن “هذه المعايير […]

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