الخلاف الولائي والمرجعي داخل الحشد الشعبي.. هشام الهاشمي

2020/04/27 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب هشام الهاشمي: الخلاف الولائي والمرجعي داخل الحشد الشعبي الخلفية: تمثل المواجهة خلافا عميقا بين تيارين منقسمين فقهيا داخل الحشد الشعبي، فالأول بقيادة المهندس يرجع بالتقليد الى المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، فيما يرجع التيار الثاني وهو مكون من مجمل الفصائل المرتبطة بـ”العتبات” في العراق، الى المرجع الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.[…]

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