بعد “حمى شراء المعقمات”،،العراق يطلق خط الأنتاج الاول لمكافحة كورونا!

2020/04/27 | 17:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، البدء بأنتاج المعقمات عالية الكحول لسد ثغرات السوق المحلية بعد نفاد اعداد هائلة منها في الاسواق، إثر انتشار وباء كورونا في البلاد وإتباع وصايا التعقيم المنزلي والشخصي.وقال بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “تواصـل هيأة البحث والتطوير الصناعي إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن إنتاج وجبات ريادية […]

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