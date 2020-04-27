جامعة ديالى تعلن تصنع” الوسط الناقل” لدعم معركة مواجهة فيروس كورونا

2020/04/27 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]أعلنت جامعة ديالى، الاثنين، نجاح فريق بحثي في صناعة الوسط الناقل لدعم معركة مواجهة فيروس كورونا.

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