السعودية تعلن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/27 | 17:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، عن تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي.وذكرت الوزارة في بيان، ان "حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 18811، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 144 بزيادة 5 حالات جديدة".وأضافت أن "عدد المتعافين في البلاد بلغ 2531، بزيادة 174 شخصا خلال اليوم الماضي" .

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