نور صبري: اتمنى ان يبقى ما قدمته للكرة خالداً

2020/04/27 | 17:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعرب حارس مرمى المتتخب الوطني الأسبق نور صبري، اليوم الاثنين، شكره لردة فعل جماهيره بعد قرار اعتزاله.

وقال صبري في منشور له على صفحته في انستغرام، تابعته "الغد برس"، ان الكلمات خانته ولم يستطع الكتابة بعد ما قيل من كلمات بحقه.

وقدم صبري اسفه لكل شخص أساء له بقصد او دون قصد، مبينا انه سعيد بما قيل بحقه.

واشار الى ان ما قدمه يتمنى لو سيبقى خالدا في تاريخ الكرة العراقية.

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