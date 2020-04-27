الاندبندنت: ترامب يتخبط بعد تخطي اصابات كورونا في امريكا مليون حالة

2020/04/27 | 17:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت صحيفة الاندبندنت البريطانية ، الاثنين ، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بدأ يتخبط في مزاعمه حيث يدعي انه اكثر رئيس بذل جهدا في التاريخ على الرغم من تخطي اصابات فايروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز المليون اصابة .وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الرئيس الامريكي ادلى بهذه […]

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