2020/04/27 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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صحة أربيل تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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بغداد اليوم - بغداد

قررت خلية الازمة النيابية، الاثنين (27 نيسان 2020)، استدعاء رئيس سلطة الطيران المدني.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، إنه "تقرر استدعاء رئيس سلطة الطيران للتحقيق بشأن اسباب عدم الموافقة بنقل جثامين عراقيين في لبنان&quo

بيان رسمي

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، الاثنين، توقف خطين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وقال اعلام الشركة في بيان، "مساء اليوم، حدث توقف على خطي الشهيد عبدالله - شمال سامراء والشهيد عبدال

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت سلطة الطيران المدني، الإثنين، توضيحا بعد اتهامها بالامتناع عن نقل جثامين عراقيين من لبنان.

وذكرت السلطة في بيان، أنها تود أن توضح للرأي العام، أنها "طيلة الأيام الماضية لم تدخر جهدا في سبيل إعادة أهلنا العالقين في م

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