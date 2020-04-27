هيأة الرأي في التربية تستنكر تصريحات برلمانية لـ

2020/04/27 | 17:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

رفع المديرون العامون في وزارة التربية، موقفا إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عبروا فيه...





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