توقف خطين لنقل الطاقة في صلاح الدين وكركوك

2020/04/27 | 17:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية، اليوم الاثنين، توقف خطين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظتي صلاح الدين وكركوك.وقال اعلام الشركة في بيان، تلقت”العهد نيوز” نسخة منه “مساء اليوم، حدث توقف على خطي الشهيد عبدالله – شمال سامراء والشهيد عبدالله – الدور 132 ك.ف، وعلى الفور ومنذ ساعات الصباح الاولى شرعت […]

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