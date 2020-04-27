التخطيط توقع عقد عمل مع القطاع الخاص لتشغيل الشباب في الديوانية

2020/04/27 | 17:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوقع وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الاثنين، عقد عمل مع القطاع الخاص ضمن مشروع تشغيل الشباب، في محافظة الديوانية.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الدليمي "وقع عقد عمل في محافظة الديوانية مع الشركة الاستثمارية المطورة؛ لإنشاء مدن صناعية وزراعية وتجارية ضمن المشروع الوطني لتشغيل الشباب".وبين الدليمي، بحسب البيان، أن المشروع "يوفر أكثر من 1700 فرصة عمل لأبناء المحافظة خلال العام الجاري"، مشيراً إلى إن "التقديم للمشروع في المحافظات التي أكملت الإجراءات اللازمة وهي حتى الآن محافظتي ذي قار، والديوانية، سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية".وأشار إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المشروع في محافظات أخرى ومن بينها محافظة البصرة التي تم تخصيص 400 دونم فيها لإقامة المنطقة التنموية (الزراعية والصناعية) في قضاء الزبير، بهدف توفير أكثر من 3000 فرصة عمل لأبناء المحافظة".وبين أن "مشاريع تشغيل الشباب سيتم تمويلها من مبادرة البنك المركزي العراقي للإقراض الجماعي، حيث ستنفذ هذه المشاريع في المدن الزراعية والصناعية والتجارية بعمالة كثيفة لا تقل عن 10 أفراد في النشاط الواحد منها، وبرأس مال لا يقل عن 350 مليون دينار، على ان يتم تنفيذ المشروع خلال سنة واحدة، وذلك بعد أن يتم تدريب وتأهيل الشباب ليكونوا قادرين على إدارة مشاريعهم الخاصة".

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