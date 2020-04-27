الانبار: الفلوجة تباشر بإنشاء 6 مشاريع خدمية بالتزامن مع رفع حظر التجوال الجزئي

2020/04/27 | 17:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أعلن معاون مدير دائرة بلدية قضاء الفلوجة لشؤون الخدمات محمد شكر الدليمي، الاثنين، انطلاق 6 مشاريع خدمية في احياء مختلفة من المدينة بالتزامن مع رفع حظر التجوال الصحي الجزئي.وقال الدليمي لـ /المعلومة/ ان “دائرة بلدية قضاء الفلوجة اطلقت 6 مشاريع خدمية في احياء مختلفة من المدينة، بعد اسبوع من رفع حظر […]

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