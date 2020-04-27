عائلة عراقية مقيمة في ألمانيا تصادف مفاجأة أنقذت واقعهم الاقتصادي.. ماقصة ماكنة الخياطة والنقود المخبأة؟

2020/04/27 | 17:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نقلت وكالة فرانس برس الفرنسية، قصة غير متوقعة حدثت مع عائلة عراقية في المانيا، انقذتهم من محنة اقتصادية.وفي الوقت الذي يحاول اللاجئون والمهاجرون العرب التأقلم مع متطلبات الحياة في ألمانيا، خاصة في ظل بعض المضايقات، يضاف إليها فيروس كورونا الذي تفشى في البلاد، وقعت عائلة عراقية مقيمة في ألمانيا على مفاجأة […]

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