2020/04/27 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمول 2600 أسرة بمنحة النزوح الطارئة البارزاني : على بغداد إلا تستخدم رواتب الإقليم ورقة سياسية اربيل – فريد حسن بغداد – الزمان شدد رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني على عدم استخدام رواتب الاقليم ورقة سياسية لمعاقبة المواطنين.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني بحث مع مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق […]

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