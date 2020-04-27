2020/04/27 | 18:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تقاضي 3 مسؤولين في تربية نينوى تصديق إعترافات متهمين بتسليب أموال شركة صينية بغداد – الزمان صدقت محكمة تحقيق العمارة التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية، أقوال منتسبين في مديرية شرطة المحافظة لقيامهم بنصب سيطرة وهمية وتسليب اموال ضخمة تعود لشركة صينية.وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المتهمين قاموا […]

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