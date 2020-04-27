2020/04/27 | 18:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، عن مفاتحة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تثبيت عقود دائرة صحة المحافظة.وقال محافظ الديوانية زهير الشعلان في كتاب رسمي تلقته “العهد نيوز”، إنه نظرا للدور الذي يؤديه موظفو العقود بجميع عناوينهم في دائرة صحة الديوانية ومساندتهم للكوادر الطبية والصحية في مواجهة فايروس كورونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تخاطب مجلس الوزراء لتثبيت المتعاقدين في دائرة صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تخاطب مجلس الوزراء لتثبيت المتعاقدين في دائرة صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).