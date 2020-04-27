2020/04/27 | 18:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اكد النائب عن تيار الحكمـة أسعد المرشـدي، الاثنيـن، أن الكتل السياسية الداعمة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي تراجعت عن دعمها في الساعات الأخيرة، مرجحا اعتذار الكاظمي عن تشكيل الحكومة.وقال المرشـدي، إن “اغلب الكتل السياسية خصوصا الشيعية التي خولت مصطفى الكاظمي في اختيار وزرائه تريد الان وزارات سيادية في الحكومة الجديدة وبالتالي هي تراجعت وانقلبت عما أعلنت عليه من دعم في الساعات الأولى للتكليف”.وأضاف، أن “بعض الجهات التي طالبت باستحقاقها الانتخابي وصلت الى مراحل كبيرة في الخلافات بسبب المناصب والوزارات”، متوقعا ان “مصطفى الكاظمي سيقدم اعتذاره عن التكليف في نهاية المطاف بسبب تعقيد المشهد السياسي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتوقع إعتذار الكاظمي عن التكليف بعد انقلاب الداعمين عليه ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتوقع إعتذار الكاظمي عن التكليف بعد انقلاب الداعمين عليه ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).