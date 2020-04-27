مفوضية حقوق الانسان ترد على وزير الصحة بشأن أعداد الشهداء أثناء الاحتجاجات الشعبية

2020/04/27 | 18:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد علق عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الإثنين (27 نيسان 2020) على تصريح وزير الصحة، صادق جعفر علاوي، بشأن أعداد قتلى التظاهرات التي اندلعت مطلع تشرن الاول من العام الماضي، واستمرت حتى بعد دخول فيروس كورونا للبلاد.وقال البياتي في تصريح صحفي، إن "المفوضية لديها من الوثائق الرسمية ما يكفي لإثبات اعداد الوفيات، وهي مؤسسة وطنية لديها الغطاء القانوني الكافي لكي تكون تصريحاتها وبياناتها معتمدة لدى الدولة حسب قانون المفوضية رقم 53 لعام 2008 ".وفي مقابلة صحفية مع صحيفة الزمان، قال وزير الصحة والبيئة، صادق جعفر علاوي، إن قلبه نزف عند إطلاق النار على المتظاهرين، "وقُتل 126 منهم، بحسب بيانات الطب العدلي".وبين البياتي أن "تصريح الوزير يخالف تقرير اللجنة التحقيقية التي تشكلت برئاسة رئاسة الوزراء، والجهات الحكومية الاخرى والتي كانت وزارة الصحة جزءا منها"، مبينا: "حيث التقرير أكد أن التظاهرات الأولى فقط، ما بين (1-6) تشرين الاول 2019، قُتِل خلالها 157، من بينهم 8 من المنتسبين والبقية متظاهرين عزل".وأوضح، أن "العدد الكلي حتى 17 آذار من العام الجاري، وصل إلى 553".وفي 1 تشرين الاول من العام الماضي، اندلعت تظاهرات واحتجاجات، في العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، وتجددت في الـ25 من الشهر ذاته، طالبت بإجراء اصلاحات وزارية ودستورية، واجراء تعديلات في قانون الانتخابات، واجراءا انتخابات مبكرة، تحت اشراف أممي.وتخلل التظاهرات قمع حكومي غير مسبوق ، كما تعرض المتظاهرون لهجمات من مسلحين مجهولين، اطلق عليهم تسمية "الطرف الثالث"، اسفرت عن إصابة الآلاف من المتظاهرين بجروح، ومقتل المئات منهم.

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