2020/04/27 | 18:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السفير الأمريكي “وليام روباك”، أمس الأحد، بعدد من قيادات الأحزاب الكردية السياسية في سوريا، وذلك ضمن مساع أمريكية تستهدف تحقيق تقاربٍ بين الأطراف الكردية في سوريا.وقال المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إن «السفير…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشار الأمريكي “وليام روباك” يجتمع مجدداً بقيادات ثمانية أحزاب كردية) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المستشار الأمريكي “وليام روباك” يجتمع مجدداً بقيادات ثمانية أحزاب كردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).