اللجنة المالية النيابية توضح حقيقة تخفيض الرواتب بالعراق

2020/04/27 | 18:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الاثنين، وجود توجّه بشأن تخفيض رواتب الموظفين، مؤكدة عدم ورود توجيه من الحكومة بهذا الشأن....

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