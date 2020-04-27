2020/04/27 | 18:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "مسؤول اعدامات داعش" في قبضة القوات الأمنية العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مسؤول اعدامات داعش" في قبضة القوات الأمنية العراقية) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مسؤول اعدامات داعش" في قبضة القوات الأمنية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).