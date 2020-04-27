خلية الازمة النيابية تتفق مع صحة الرصافة على اجراءات لوقف ارتفاع عدد الاصابات بكورونا

2020/04/27 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أتفقت خلية الأزمة البرلمانية المشكلة لمكافحة وباء كورونا، مع دائرة الصحة بجانب الرصافة من ا...





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