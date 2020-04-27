الموقف الوبائي اليوم حتى الآن: تسجيل 30 إصابة بفيروس كورونا في 6 محافظات

2020/04/27 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أظهرت بيانات رسمية ومصادر طبية، اليوم الاثنين، تسجيل 30 اصابة جديدة بفيروس كورونا حتى الان،...





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