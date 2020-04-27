بالوثيقة.. تنصيب مدير عام جديد لأمن المطارات الخاصة في العراق

2020/04/27 | 18:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تسلم قائد شرطة واسط السابق، اللواء علي حسين هليل، منصب مدير عام أمن مطارات العراق الخاصة.

وأصدر وكيل وزارة الداخلية، للشؤون الإدارية والمالية وكالة، الفريق عبد الحليم الفرهود، أمرا إداريا، بناء على توجيها وزير الداخلية، ياسين الطاهري، جاء فيه: "نقل اللواء الحقوقي، علي حسن هليل، من ملاك وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، الى ملاك مديرية حماية أمن المطارات الخاصة، واسناده منصب مدير المديرية".

بغداد اليوم ـ متابعة

قررت السلطات الامريكية، اليوم الاحد تمديد استثناء العراق من العقوبات الذي تسمح له بدفع ثمن الكهرباء الواردة من إيران لثلاثين يوماً

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين قولهم، إن "الولايات المتحدة مددت لمدة 30 يوما

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، تطلع العراق إلى مزيد من التعاون ولا سيما في المجال الاقتصادي.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الاخير "استقبل سفير دولة الكويت في العراق سالم الزمانان، وجرى خلال اللقاء

بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو كتلة الحكمة النائب اسعد المرشدي، السبت (25 نيسان 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي هدد بالاعتذار عن تشكيل الحكومة المقبلة، فيما أشار الى أنه أصبح بين ’’نارين’’.

وقال المرشدي في حديث

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