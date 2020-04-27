كم كوب ماء يحتاج الجسم بين الإفطار والسحور؟

2020/04/27 | 18:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة لا تنصح التوصيات الصحية بشرب الكثير من الماء على الإفطار في رمضان، فالأفضل تناول تمرات أو أية فواكه بديلة، ثم الشوربة.لكن بعد تناول وجبة العشاء الرئيسية ينبغي أن يحصل الجسم على السوائل التي يحتاجها.إليك كمية الماء المطلوب تناولها بين الإفطار والسحور: * سيحتاج جسمك لتراً ونصف اللتر من الماء أو […]

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