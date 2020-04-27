صحة الكرخ تقرر عزل منطقة سجلت اصابات جديدة بكورونا ببغداد

2020/04/27 | 18:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اعلن مدير صحة الكرخ في العاصمة بغداد الدكتور جاسب لطيف الحجامي يوم الاثنين عن تسجيل خمس اصابات جديدة بحي الفرات، مشددا على انه صار لزاما عزل الحي.وقال في منشور له اليوم على فيسبوك ان جميع الحالات الخمس المسجلة هم من اقارب العائلة التي تم تشخيصها يوم امس.ولفت الى انه صار لزاماً […]

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