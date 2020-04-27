الولايات المتحدة تنتظر “أكبر صدمة اقتصادية” ومعدلات البطالة تقترب من مرحلة الكساد العظيم في الثلاثينيات

2020/04/27 | 18:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال مستشار اقتصادي للبيت الأبيض إن توقف النشاط الاقتصادي الأمريكي بسبب جائحة فيروس كورونا صدمة ذات أبعاد تاريخية من المرجح أن ترفع نسبة البطالة في البلاد إلى 16 بالمئة أو أعلى في الشهر الجاري وتتطلب المزيد من التحفيز لضمان تعاف قوي.وقال كيفين هاسيت مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبرنامج هذا الأسبوع […]

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