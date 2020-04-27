بالفيديو،،الاعلان عن ترميم أول دبابة سوفيتية عمرها 100 عام

2020/04/27 | 18:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت صفحات عسكرية متخصصة، اليوم الاثنين، ان قام الخبراء العسكريون في إحدى وحدات الهندسة العسكرية بمنطقة بريموري الروسية قاموا بإصلاح أول دبابة سوفيتية من طراز “إم إس – 1” بلغ عمرها 100 عام.وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي إن خبراء الوحدة العسكرية أعدوا الدبابة للمشاركة في العرض العسكري المقبل […]

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