عرض إنجليزي مفاجئ لخطف كوتينيو

2020/04/27 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة انضم نادٍ إنجليزي جديد إلى سباق التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي.وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن الدولي البرازيلي بات أحد أهداف نادي نيوكاسل يونايتد، الذي يستعد لثورة جديدة خلال الفترة المقبلة.ويأتي هذا الاهتمام المفاجئ من “الماكبايس” في ظل التقارير التي تشير […]

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