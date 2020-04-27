الصحة تبين موقفها الحالي من الحظر الجزئي وتقدم رأياً لمنظمة الصحة العالمية

2020/04/27 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، إن العراق لم يتجاوز مرحلة الخطر الوبائي لفيروس كورونا، وفقا لخبراء منظمة الصحة العالمية.وقال البدر في تصريح متلفز تابعته “العهد نيوز” إن “الحظر الجزئي لا يعني زوال مشكلة خطر كورونا والعودة للحياة الطبيعية”، مبينا أن “خبراء منظمة الصحة العالمية يؤكدون أن العراق ما […]

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