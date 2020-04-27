شفاء أربع حالات جديدة من فيروس كورونا في ميسان

2020/04/27 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ميسان ،اليوم الاثنين، تماثل اربعة مصابين بفيروس كورونا للشفاء.

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