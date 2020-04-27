روسيا.. إصابات كورونا تتجاوز الصين وارتفاع عدد الوفيات

2020/04/27 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت روسيا تسجيل 6 آلاف و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الاثنين، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالعدوى في البلاد إلى 87 ألفا و147 شخصا.وقال المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا إنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة لمرضى مصابين بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 794 شخصا.ومن […]

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