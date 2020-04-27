اربيل تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا


اربيل تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا
2020/04/27 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه استمرارا في اجراء الفحوصات ومتابعة المشتبه باصابتهم بالفيروس تم تشخيص خمس حالات اصابة بكورونا في محافظة اربيل .

واوضح البيان ان اربعة من المصابين من اسرة احد مصابي يوم […]

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