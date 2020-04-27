اربيل تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/27 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .وقالت الوزارة في بيان اليوم انه استمرارا في اجراء الفحوصات ومتابعة المشتبه باصابتهم بالفيروس تم تشخيص خمس حالات اصابة بكورونا في محافظة اربيل .واوضح البيان ان اربعة من المصابين من اسرة احد مصابي يوم […]

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