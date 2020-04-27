الذهب مستقر لدى “جمعية الصاغة” وتخطى الـ 60 ألف في الأسواق

2020/04/27 | 18:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار الذهب في سوريا، ارتفاعاً في الأسواق لتتخطى حاجز الـ 60 ألف ليرة للغرام عيار21، فيما حافظت الأسعار على “استقرار” في نشرة “جمعية الصاغة” في مناطق الحكومة السورية.وسجل غرام #الذهب عيار 21، للمبيع…

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