2020/04/27 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ….

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تؤكد استمرار حظر التجوال مع تشديد الإجراءات الوقائية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تؤكد استمرار حظر التجوال مع تشديد الإجراءات الوقائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).