عشائر ديالى تجدد تمسكها ببقاء الحشد الشعبي في المناطق المحررة

2020/04/27 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… جددت عشائر ديالى، الاثنين، تمسكها ببقاء فصائل الحشد الشعبي في المناطق المحررة، متهمة المطالبين بابعاده بتنفيذ اجندات خارجية.وقال مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي لـ /المعلومة/، إن “عشائر ديالى بكل مكوناتها داعمة للحشد الشعبي الذي اعطى دماء غزيرة في تحرير المدن والقرى من قبضة داعش الارهابي وانهى معاناة عشرات الاف من […]

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