2020/04/27 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعةأشارت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في تقرير، الاثنين، إلى أن فيروس كورونا المستجد ليس جديدا تماما، فهو ينتمي إلى عائلة كبيرة من الفيروسات التي تصيب الحيوانات.وأوضح التقرير أن سبعة من تلك الفيروسات وجدت طريقها إلى جسم الإنسان عبر العدوى، وأحدثها هو “كوفيد-19″، وأكثر هذه الفيروسات تهاجم الجهاز التنفسي.ولكن الفيروسات السابقة المنتمية لهذه العائلة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديلي تلغراف: لماذا استغرق إنتاج لقاح كورونا كل هذا الوقت؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديلي تلغراف: لماذا استغرق إنتاج لقاح كورونا كل هذا الوقت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).