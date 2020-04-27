ترامب مدح نفسه آلاف المرات خلال أزمة كورونا

2020/04/27 | 18:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مدح نفسه آلاف المرات، خلال الآونة الأخيرة، أثناء الإشادة بالعمل الذي قامت به إدارته لأجل تطويق انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).وقام ثلاثة صحفيين من “نيويورك تايمز”، بدراسة أكثر من 260 ألف كلمة صادرة عن الرئيس، خلال المؤتمرات الصحفية التي يعقدها بشكل يومي، […]

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