الكاظمي يستقبل مسؤولين على تماس بأكبر أزمتين تلم في البلاد: علاوي والعلاق في مكتب المكلف

2020/04/27 | 18:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اجرى رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الاثنين، لقائين منفصلين مع وزير الصحة والبيئة الدكتور جعفر صادق علاوي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، كلا على انفراد.وبحسب البيان الصادر من مكتب الكاظمي فإنه “بحث الكاظمي مع وزير الصحة، تطورات الوضع الصحي في عموم البلاد والاطمئنان على سلامة إجراءات […]

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