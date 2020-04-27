“المعلومة” تكشف تفاصيل افتتاح ملعب الشهداء الدولي

2020/04/27 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل مباراة الافتتاح لملعب الشهداء الدولي شرقي العاصمة بغداد.وقال مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب لـ / المعلومة/ إن “الانباء التي اشارت الى ان مباراة افتتاح ملعب الشهداء الدولي ستقام بين القوة الجوية والشرطة غير صحيحة”.وأوضح أن “الوازرة تطمح الى إقامة كرنفال كبير يضم عدة […]

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