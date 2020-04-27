حديث عن عائشة: الفصل العشرون/ بقية - دلور ميقري

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري 4نتيجة شكاوى رؤسائه، المنقولة في برقية إثر الأخرى لمقر الدرك في العاصمة، صدر أمرٌ بنقل عليكي من حوران.



غاراته الليلية على أرزاق القرويين، كانت قد كُشفت.



توافق ذلك مع خبر نشوب الحرب في أوروبا، وكانت فرنسا في جانب دول الحلفاء، المشتبكة مع قوات هتلر وموسوليني.



على ذلك، استعيدت في الشام ذكرياتُ الحرب العظمى وما رافقها من ويلات التجنيد والمجاعة والوباء.



على هذه الحال تجلى الوضعُ لعيشو، لما وصلت إلى ......





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