غِنى النفس . - قاسم حسن محاجنة

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_حسن_محاجنة الغِنى غِنى النفس، هكذا تؤكد مقولة شعبية رائجة وسائدة ، في مجتمعاتنا ...



وغالبا ما أسخر من هذه المقولات التي "تحّثُ" الفقراء على التباهي بغنى النفس ، وأن يقنعوا بأقل القليل، فهم الأثرياء وما "المصاري" (النقود) إلّا وسخ إيدين ...



وكم تمنيتُ أن تتسخ يداي كثيرا ، وأن أفوز بالجائزة الكبرى ...



لكن العمر يمضي ، والأمل "بإتساخ اليدين" يتضاءل.كنتُ أتعاملُ مع هذه المقولات وأمثالها بسخرية مرّة ونقد لاذع ......





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