مفاعيل خيانة الجولان , لاتسقط بالتقادم - على جدار ثورتنا المغدورة . رقم 265 - جريس الهامس

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس مفاعيل خيانة الجولان , لاتسقط بالتقادم -4 على جدار ثورتنا المغدورة رقم- 265كان الجيش السوري في أسوأ جاهزيته وإستعداده للقتال بعد تسريح خيرة قياداته الوطنية المجربة وكوادره الفنية المتقدمة ضحيةالإنقلابات العسكرية والحزب القائد والوحدة الناصرية بدءاً من عام 1959حيث سرحت القيادة الناصرية من الجيش الوطني السوري أكثر من - 1500 ضابط وضابط صف بينهم الضباط الذين وقعوا ميثاق الوحدة مع عبد الناصر وعلى ......





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