الصحة المصرية: تسجيل 20 حالة وفاة جديدة و248 حالة إيجابية بفيروس كورونا

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الاثنين، في بيان لها تسجيل عدد كبير من الوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت 20 حالة وفاة جديدة و248 حالة مصابة بالفيروس القاتل.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، لافتا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وأكد خروج 60 من المصابين جميعهم مصريين، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيا.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 337 حالة وفاة.

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