نيوكاسل يدخل سوق التعاقدات بقوة

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ينوي نيوكاسل الإنجليزي، دخول سباق الحصول على خدمات السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويستعد صندوق الاستثمار السعودي، لشراء نادي نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، وجعله من أقوى الأندية في القارة الأوروبية.

وبحسب صحيفة الديلي ميل، فإن أول ما ينوي الملاك الجدد القيام به عند شراء نيوكاسل، هو الدخول بقوة في سباق ضم كوليبالي.

ويستعد أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي، لبيع المدافع السنغالي، والذي انخفض ثمنه بسبب تفشي فيروس كورونا، وبالتالي من المنتظر أن يصل ثمنه نحو 70 مليون إسترليني.

ومع عدم اقتناع كوليبالي بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، ربما تكون الوجهة الأقرب بالنسبة له هو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن نيوكاسل يهتم أيضًا بضم إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق الفرنسي هذا الصيف.

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