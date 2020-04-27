إيران تحدد طريقاً واحداً أمام الأمريكيين لإحلال السلام في الخليج

2020/04/27 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الجيش الإيراني في بيان نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء يوم الاثنين إن التحالف البحري الأمريكي في الخليج يثير عدم الاستقرار.

وقال البيان "التحالف الزائف من خارج المنطقة بقيادة أمريكا يخل بالنظام والأمن الإقليميين بدلا من المساعدة في الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة".

وأضاف البيان أن "الطريقة الوحيدة المؤكدة لإحلال السلام والاستقرار في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وخليج عُمان تتمثل في خروج قوات الجيش الأمريكي وحلفائه".

كان الجيش الأمريكي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن 11 سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من سفن تابعة للبحرية وخفر السواحل الأمريكي في الخليج، واصفا التحركات بأنها ”خطيرة واستفزازية“.

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