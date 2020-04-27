2020/04/27 | 18:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صرح مدير صحة اربيل الدكتور دلوفان محمد يوم الاثنين بعزل مخيمين للنازحين بعد تسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا فيهما.

ويقطن المجمع والمخيمين اكثر من 12 الف نسمة.

وقال محمد لشفق نيوز، انه بعد تسجيل حالات اصابة في مخيمي "دارع شكرانه، وقوشتبه" ومجمع "تلار ستي" تقرر عزلها، مضيفا ان الفرق الطبية تتواجد حاليا هناك وتقوم باجراء الفحوصات المختبرية.

وبين "نحتاج الى ثلاثة ايام لمعرفة نتائج الفحوصات وبعد سنقرر فرض الحجر الصحي على المخميمن والمجمع من عدمه".

واعلنت صحة اربيل ، في وقت سابق من اليوم عن غلق مجمع سكني بعد تشخيص إصابة بفيروس كورونا.

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تسجيل 5 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة اربيل .

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه استمرارا في اجراء الفحوصات ومتابعة المشتبه باصابتهم بالفيروس تم تشخيص خمس حالات اصابة بكورونا في محافظة اربيل .

واوضح البيان ان اربعة من المصابين من اسرة احد مصابي يوم امس وهم امرأة تبلغ من العمر 36 عاما وثلاثة اطفال باعمار 11 و15 و16 عاما جميعهم من سكنة مجمع "تلار ستي" السكني.

وتابع البيان ان المصاب الخامس رجل يبلغ من العمر 33 عاما من سكنة شقق "زانياري" واحد الملامسين لمصاب يوم امس.

واعلنت وزارة الصحة امس الاحد، تسجيل إصابتين بفيروس كورونا المستجد لرجلين اثنين في اربيل العاصمة.

وذكر بيان للوزارة، إن الإصابة الاولى كانت لرجل له من العمر 46 عاماً، يسكن ناحية كسنزان، بينما سُجلت الإصابة الثانية لرجل بعمر 32 عاماً يسكن مخيم دارا شكران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اربيل تعزل مخيمين للنازحين بعد تسجيل اصابات بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اربيل تعزل مخيمين للنازحين بعد تسجيل اصابات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).